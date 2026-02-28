Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Выплаты на рынке обязательного страхования в Азербайджане выросли на 16,3%

    Финансы
    • 28 февраля, 2026
    • 10:42
    В Азербайджане в январе текущего года за счет обязательных видов страхования было собрано 20,148 млн манатов страховых взносов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    В отчетном периоде сумма выплат по обязательным видам страхования составила 11,75 млн манатов, что на 16,3% больше по сравнению с годом ранее.

    Таким образом, в январе на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке обязательного страхования, было выплачено 58,3 маната. Год назад этот показатель составлял 43,8 маната.

    Напомним, что в январе по линии 16 страховых компаний, действующих в Азербайджане, было собрано 156,604 млн манатов страховых премий. Это на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 62,012 млн манатов. Это на 30,2% больше в годовом сравнении. В январе на страховом рынке из каждых 100 манатов собранных страховых премий было выплачено 39,6 маната. В предыдущем году этот показатель составлял 29,1 маната.

