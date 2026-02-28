Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Азербайджанская нефть подешевела

    Энергетика
    • 28 февраля, 2026
    • 10:53
    Азербайджанская нефть подешевела

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $0,03 или 0,04 % - до $72,75.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $70,94.

    Цена азербайджанской нефти Azeri Light в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $0,03 или 0,04% - до $70,10 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

