МВД напомнило о правилах защиты от телефонных и интернет-мошенников

Министерство внутренних дел призвало граждан проявлять повышенную бдительность на фоне участившихся случаев кибермошенничества и с осторожностью относиться к звонкам и сообщениям с неизвестных номеров.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что просьбы сообщить реквизиты банковской карты, пароли и другие конфиденциальные данные от имени якобы сотрудников банка, а также обещания быстрого и высокого дохода являются типичными признаками мошенничества.

В МВД подчеркнули, что PIN-код и иные данные карты ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам - сотрудники банков не запрашивают такую информацию по телефону или в сообщениях.

Особое внимание обращено на звонки через WhatsApp и другие мессенджеры. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам в соцсетях и обязательно проверять достоверность собеседника, если он представляется сотрудником "технической поддержки" или финансовой организации.