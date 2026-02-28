В России пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Плавском районе Тульской области РФ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило в субботу Главного управления МЧС по региону.

"Сегодня ранним утром в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в поселке Горбачево. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали пожар на площади 48 квадратных метров... К сожалению, погибли пять человек (личность устанавливается)", - говорится в сообщении.

Следователи Следственного управления СК Тульской области работают на месте происшествия, причина пожара устанавливается. К тушению привлекались шесть человек и две единицы техники.