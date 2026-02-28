Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В России пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 10:11
    В России пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме

    Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Плавском районе Тульской области РФ.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило в субботу Главного управления МЧС по региону.

    "Сегодня ранним утром в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в поселке Горбачево. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали пожар на площади 48 квадратных метров... К сожалению, погибли пять человек (личность устанавливается)", - говорится в сообщении.

    Следователи Следственного управления СК Тульской области работают на месте происшествия, причина пожара устанавливается. К тушению привлекались шесть человек и две единицы техники.

    Россия Тульская область пожар жертвы
    Rusiyada fərdi yaşayış evində yanğın zamanı beş nəfər ölüb

    Последние новости

    11:03

    Офис Хаменеи в Тегеране подвергся нападению - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    10:56
    Видео

    США участвуют в ударах Израиля по Ирану - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:53

    Азербайджанская нефть подешевела

    Энергетика
    10:42

    Выплаты на рынке обязательного страхования в Азербайджане выросли на 16,3%

    Финансы
    10:30

    МВД напомнило о правилах защиты от телефонных и интернет-мошенников

    Внутренняя политика
    10:11

    В России пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме

    В регионе
    10:04

    В Азербайджане минувшим днем обнаружено 19 единиц оружия

    Происшествия
    09:50

    Выплаты по non-life страхованию в Азербайджане выросли более чем на 16%

    Финансы
    09:46

    В Казахстане откроется крупнейший в ЦА центр техобслуживания самолетов

    В регионе
    Лента новостей