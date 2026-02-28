В России пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 10:11
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Плавском районе Тульской области РФ.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило в субботу Главного управления МЧС по региону.
"Сегодня ранним утром в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в поселке Горбачево. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали пожар на площади 48 квадратных метров... К сожалению, погибли пять человек (личность устанавливается)", - говорится в сообщении.
Следователи Следственного управления СК Тульской области работают на месте происшествия, причина пожара устанавливается. К тушению привлекались шесть человек и две единицы техники.
Последние новости
11:03
Офис Хаменеи в Тегеране подвергся нападению - ОБНОВЛЕНОВ регионе
10:56
Видео
США участвуют в ударах Израиля по Ирану - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:53
Азербайджанская нефть подешевелаЭнергетика
10:42
Выплаты на рынке обязательного страхования в Азербайджане выросли на 16,3%Финансы
10:30
МВД напомнило о правилах защиты от телефонных и интернет-мошенниковВнутренняя политика
10:11
В России пять человек погибли при пожаре в частном жилом домеВ регионе
10:04
В Азербайджане минувшим днем обнаружено 19 единиц оружияПроисшествия
09:50
Выплаты по non-life страхованию в Азербайджане выросли более чем на 16%Финансы
09:46