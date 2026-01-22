İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Türkiyə prezidenti Pezeşkianla İrandakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    • 22 yanvar, 2026
    • 19:17
    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə iranlı həmkarı Məsud Pezeşkian arasında telefon danışığı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Söhbət zamanı Ərdoğan İranda baş verən hadisələri yaxından izlədiyini, Türkiyənin İrana xarici müdaxilə ssenarilərinə heç vaxt müsbət yanaşmadığını ifadə edib.

    Ərdoğan problemlərin həll edilməsinin və bölgədə gərginliyin artmasının qarşısının alınmasının Türkiyənin də mənafelərinə uyğun olduğunu vurğulayıb.

    Danışıq zamanı Türkiyə ilə İran arasında ikitərəfli münasibətlər və regional məsələlər də müzakirə edilib.

