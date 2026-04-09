Эрдоган и Пезешкиан обсудили перемирие между США и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы прекращения огня между США и Ираном, а также ситуацию с безопасностью в регионе.

Эрдоган отметил, что Турция совместно с заинтересованными сторонами прилагала интенсивные усилия для достижения прекращения огня. Он подчеркнул, что необходимо максимально использовать ирано-американские переговоры, которые начнутся в ближайшие дни, для достижения прочного мира и стабильности.

"Анкара готова оказывать всяческое содействие совместно с дружественными странами для продвижения переговоров", - заявил турецкий лидер.

Эрдоган также выразил соболезнования в связи с потерями иранского народа, отметив, что цель Турции - установление конструктивного диалога в регионе.