    Эрдоган и Пезешкиан обсудили перемирие между США и Ираном

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы прекращения огня между США и Ираном, а также ситуацию с безопасностью в регионе.

    Эрдоган отметил, что Турция совместно с заинтересованными сторонами прилагала интенсивные усилия для достижения прекращения огня. Он подчеркнул, что необходимо максимально использовать ирано-американские переговоры, которые начнутся в ближайшие дни, для достижения прочного мира и стабильности.

    "Анкара готова оказывать всяческое содействие совместно с дружественными странами для продвижения переговоров", - заявил турецкий лидер.

    Эрдоган также выразил соболезнования в связи с потерями иранского народа, отметив, что цель Турции - установление конструктивного диалога в регионе.

    Реджеп Тайип Эрдоган Масуд Пезешкиан Турция Переговоры между США и Ираном Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Ərdoğanla Pezeşkian arasında telefon danışığı olub
    Erdoğan, Pezeshkian speak on phone

