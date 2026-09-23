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    Эрдоган и Бернем обсудили ситуацию в Газе и Украине

    В регионе
    • 23 сентября, 2026
    • 00:45
    Эрдоган и Бернем обсудили ситуацию в Газе и Украине

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН провел встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Управление по коммуникациям Администрации турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

    Эрдоган отметил развитие турецко-британских отношений по всем направлениям, подчеркнув, что дальнейшее сотрудничество, в частности в сфере оборонной промышленности и торговли, может быть расширено.

    Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, турецкий президент заявил, что Израиль неоднократно демонстрировал своими действиями отсутствие стремления к миру в Газе и на Западном берегу реки Иордан. Он подчеркнул важность давления со стороны международного сообщества.

    Эрдоган также отметил рост напряженности вокруг Ирана и Украины. По его словам, достижение договоренности по вопросу Ормузского пролива может создать условия для возобновления переговорного процесса.

    Касаясь ситуации в Украине, президент Турции заявил об отсутствии прогресса и отметил, что атаки на турецкие и иностранные торговые суда в Черном море еще больше осложняют ситуацию.

    Кроме того, Эрдоган заявил, что не сработает ни одна формула урегулирования кипрского вопроса, которая не предусматривает признания суверенного равенства и международного статуса турок-киприотов на острове.

    Реджеп Тайип Эрдоган Энди Бернем Турция Великобритания
    Ərdoğan Endi Börnhemlə Qəzzada və Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edib
    Erdoğan, Burnham discuss Türkiye-UK ties and regional issues

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