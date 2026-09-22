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    Ərdoğan Endi Börnhemlə Qəzzada və Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    • 22 sentyabr, 2026
    • 23:43
    Ərdoğan Endi Börnhemlə Qəzzada və Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) 81-ci Baş Assambleyası çərçivəsində Böyük Britaniyanın Baş naziri Endi Börnhemlə görüşüb.

    "Report" Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinə istinadən xəbər verir ki, görüşdə Türkiyə-Böyük Britaniya ikitərəfli münasibətləri, həmçinin regional və qlobal məsələlər müzakirə olunub.

    Ərdoğan Türkiyə ilə Böyük Britaniya arasında münasibətlərin bütün sahələrdə inkişaf etdiyini bildirib. O, xüsusilə müdafiə sənayesi və ticarət sahələrində atılacaq addımlarla əməkdaşlığın daha da genişləndiriləcəyinə inandığını qeyd edib.

    Türkiyə Prezidenti İsrailin Qəzza və İordan çayının qərb sahilində sülh istəmədiyini dəfələrlə öz addımları ilə göstərdiyini bildirib. O, beynəlxalq ictimaiyyətin təzyiqinin əhəmiyyətini vurğulayıb.

    Ərdoğan İran və Ukraynada gərginliyin artdığını qeyd edib. Onun sözlərinə görə, Hörmüz məsələsi ilə bağlı razılığın əldə olunması danışıqlar prosesinin yenidən başlamasına imkan yarada bilər.

    Ukraynadakı vəziyyətə də toxunan Ərdoğan bu istiqamətdə irəliləyişin olmadığını bildirib, Qara dənizdə Türkiyəyə məxsus və ya xarici ticarət gəmilərinin hədəfə alınmasının vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirdiyini qeyd edib.

    Ərdoğan görüş zamanı Kipr türklərinin adadakı suveren bərabərliyinin və beynəlxalq statusunun tanınmadığı heç bir formulun nəticə verməyəcəyini də bildirib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Endi Börnhem Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Türkiyə Cümhuriyyəti Böyük Britaniya
    Эрдоган и Бернем обсудили ситуацию в Газе и Украине
    Erdoğan, Burnham discuss Türkiye-UK ties and regional issues

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