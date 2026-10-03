Эрдоган: Единство тюркских государств должно оставаться крепким и нерушимым
- 03 октября, 2026
- 15:13
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился поздравительным посланием по случаю Дня сотрудничества тюркских государств.
Как сообщает Report, в публикации на странице турецкого лидера в соцсети Х говорится:
"Поздравляю от всей души с 17-й годовщиной Нахчыванского соглашения, которое стало основой создания Организации тюркских государств, а также с Днем сотрудничества тюркских государств. Желаю, чтобы на этом братском пути, который мы начали с девизом "Единство в языке, мыслях и делах", наше единство, сплоченность и солидарность всегда были крепкими и нерушимыми".
Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması’nın 17’nci yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2026
Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin,… pic.twitter.com/F5FSIkl4JZ