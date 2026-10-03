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    Эрдоган: Единство тюркских государств должно оставаться крепким и нерушимым

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 15:13
    Эрдоган: Единство тюркских государств должно оставаться крепким и нерушимым

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился поздравительным посланием по случаю Дня сотрудничества тюркских государств.

    Как сообщает Report, в публикации на странице турецкого лидера в соцсети Х говорится:

    "Поздравляю от всей души с 17-й годовщиной Нахчыванского соглашения, которое стало основой создания Организации тюркских государств, а также с Днем сотрудничества тюркских государств. Желаю, чтобы на этом братском пути, который мы начали с девизом "Единство в языке, мыслях и делах", наше единство, сплоченность и солидарность всегда были крепкими и нерушимыми".

    Реджеп Тайип Эрдоган Организация тюркских государств (ОТГ) Нахчыванское соглашение
    Ərdoğan Türk dövlətlərini Əməkdaşlıq Günü münasibətilə təbrik edib
    Erdogan congratulates Turkic states on cooperation day
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