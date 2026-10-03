Эрдоган: Единство тюркских государств должно оставаться крепким и нерушимым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился поздравительным посланием по случаю Дня сотрудничества тюркских государств.

Как сообщает Report, в публикации на странице турецкого лидера в соцсети Х говорится:

"Поздравляю от всей души с 17-й годовщиной Нахчыванского соглашения, которое стало основой создания Организации тюркских государств, а также с Днем сотрудничества тюркских государств. Желаю, чтобы на этом братском пути, который мы начали с девизом "Единство в языке, мыслях и делах", наше единство, сплоченность и солидарность всегда были крепкими и нерушимыми".