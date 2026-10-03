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    Ərdoğan Türk dövlətlərini Əməkdaşlıq Günü münasibətilə təbrik edib

    Region
    • 03 oktyabr, 2026
    • 14:44
    Ərdoğan Türk dövlətlərini Əməkdaşlıq Günü münasibətilə təbrik edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sosial media hesablarında Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günü münasibətilə təbrik mesajı yayılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyə Prezidentinin "X" hesabındakı paylaşımda qeyd edilib:

    "Türk Dövlətləri Təşkilatımızın yaradılmasına imkan verən Naxçıvan Sazişinin 17-ci ildönümü və Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günü münasibətilə ürəkdən təbriklərimi bildirirəm. "Dildə, fikirdə, işdə birlik" şüarı ilə addım atdığımız bu qardaşlıq yolunda birliyimizin, bərabərliyimizin və həmrəyliyimizin əbədi və davamlı olmasını arzu edirəm".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Türkiyə Cümhuriyyəti
    Эрдоган: Единство тюркских государств должно оставаться крепким и нерушимым
    Erdogan congratulates Turkic states on cooperation day
    MiniBoss
    MiniBoss

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