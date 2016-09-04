Эрдоган: Документы по Гюлену были переданы США до путча

Баку. 4 Сентября. REPORT.AZ/ Документы по Гюлену были переданы США до путча.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с президентом США Бараком Обамой.

"До попытки переворота документы относительно этого террориста были отправлены в США. Подготовленные после подавления путча 15 июля документы вновь будут вручены прибывшей из США делегации. В настоящее время они также продолжают работу над этим вопросом. К нам прибыла делегация Министерства юстиции США. Мы также направим в США делегацию нашего Министерства юстиции. В США также отправятся главы нашего Минюста и МВД и будут работать над данным вопросом совместно".