Эрдоган будет председательствовать на заседании комитета ОИС

24-25 ноября в Стамбуле состоится 37-е министерское заседание Постоянного комитета по экономическому и коммерческому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества (ОИС).

24-25 ноября в Стамбуле состоится 37-е министерское заседание Постоянного комитета по экономическому и коммерческому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, встреча министров пройдет под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На встрече состоится обмен мнениями о роли исламского банкинга в поддержке предприятий малого и среднего бизнеса (KOBİ) в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

На встрече будут обсуждены результаты усилий COMCEC по развитию сотрудничества в сферах торговли, транспорта и связи, сельского хозяйства, туризма, сокращения бедности и финансового сотрудничества между странами-членами комитета.

Кроме того, на встрече будут представлены проекты Стамбульского арбитражного центра ОИС и Исламского индексного фонда.

COMCEC объединяет 57 стран-членов, еще 5 стран обладают статусом наблюдателя в комитете. Является основным директивным органом на уровне министров, собирается ежегодно с 1984 года и реализует множество важных проектов и программ с целью развития торгово-экономического сотрудничества между странами-членами.

Организация нацелена на поиск решения проблем развития исламских стран.