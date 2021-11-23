О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрдоган будет председательствовать на заседании комитета ОИС

Эрдоган будет председательствовать на заседании комитета ОИС 24-25 ноября в Стамбуле состоится 37-е министерское заседание Постоянного комитета по экономическому и коммерческому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества (ОИС).
В регионе
23 ноября 2021 г. 20:18
Эрдоган будет председательствовать на заседании комитета ОИС
Реджеп Тайип Эрдоган

24-25 ноября в Стамбуле состоится 37-е министерское заседание Постоянного комитета по экономическому и коммерческому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, встреча министров пройдет под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На встрече состоится обмен мнениями о роли исламского банкинга в поддержке предприятий малого и среднего бизнеса (KOBİ) в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

На встрече будут обсуждены результаты усилий COMCEC по развитию сотрудничества в сферах торговли, транспорта и связи, сельского хозяйства, туризма, сокращения бедности и финансового сотрудничества между странами-членами комитета.

Кроме того, на встрече будут представлены проекты Стамбульского арбитражного центра ОИС и Исламского индексного фонда.

COMCEC объединяет 57 стран-членов, еще 5 стран обладают статусом наблюдателя в комитете. Является основным директивным органом на уровне министров, собирается ежегодно с 1984 года и реализует множество важных проектов и программ с целью развития торгово-экономического сотрудничества между странами-членами.

Организация нацелена на поиск решения проблем развития исламских стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkey’s Erdogan to chair OIC committee meeting
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının komitə iclasına sədrlik edəcək

Самое важное

Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
23 ноября 2021 г. 16:25
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
23 ноября 2021 г. 14:15
Сотрудник Азеришыг подорвался на мине в Лачыне
Сотрудник "Азеришыг" подорвался на мине в Лачыне
22 ноября 2021 г. 20:58
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
20 ноября 2021 г. 14:41
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
20 ноября 2021 г. 10:52
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
20 ноября 2021 г. 00:54
Минул год со дня освобождения Агдама 
Минул год со дня освобождения Агдама 
20 ноября 2021 г. 00:00
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
19 ноября 2021 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi