Эрдоган: Аудиозаписи убийства Джамаля Кашикчи ужасающи

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "При обсуждении вопроса об убийстве Джамаля Кашикчи с президентом США Дональдом Трампом мы пригласили туда канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона".

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал журналистам в аэропорту после возвращения из Франции.

По его словам, во время ужина в Париже на конференции по случаю, 100-летия окончания Первой мировой войны был обсужден вопрос об убийстве в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле саудовского оппозиционного журналиста, сотрудника газеты "Вашингтон пост" Дж.Кашикчи.

Он подчеркнул, что лидеры США, Великобритании, Канады, Германии и Франции прослушали аудиозапись, сделанную во время убийства Кашикчи: "Звукозапись в связи с этим преступлением мы дали послушать всем, кто просил. Эта звукозапись - настоящая трагедия. Даже разведка Саудовской Аравии была в шоке от прослушивания этой записи и сказала, что так себя может вести только тот, кто принял героин".

Отметим, что сотрудник газеты "Вашингтон пост" Джамаль Кашикчи 2 октября этого года был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело до сих пор не обнаружено.

Один из 18 человек, прибывших в Турцию для убийства, спустя некоторое время сказал при телефонном разговоре, намекая на наследного принца Мохаммеда Бин Салмана: "Скажите патрону, что люди выполнили свою работу".