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В Канаде подтвердили существование аудиозаписей по делу Кашикчи

В Канаде подтвердили существование аудиозаписей по делу Кашикчи

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/  Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что сотрудники спецслужб страны ознакомились с аудиозаписями по делу убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Кашикчи. 

«Канадские спецслужбы проводят тщательную работу по данному делу совместно с турецкими коллегами. Канада полностью ознакомлена с тем, что передала Турция», — цитирует его РИА Новости, передает Report. 

Ранее СМИ передавали, что турецкая сторона проинформировала США о существовании в её распоряжении записей, которые подтверждают смерть журналиста.

20 октября в Саудовской Аравии рассказали, что Кашикчи был убит во время конфликта в генконсульстве королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.

Позднее в Эр-Рияде заявили, что убийство журналиста было преднамеренным.

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