Эрдоган заявил, что убийца оппозиционного журналиста Кашикчи находится в Саудовской Аравии

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что среди 18 задержанных в Саудовской Аравии по подозрению в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Кашикчи, есть виновник преступления, сообщат Report.

По его словам, саудовским властям известно, что среди 15 человек, которые прибыли в Стамбул накануне пропажи оппозиционера, есть и его убийца. Эти же люди, по данным турецкого лидера, находятся среди 18 задержанных по подозрению в убийстве журналиста.

Также Эрдоган сообщил, что турецкая сторона передала аудиозаписи с места убийства журналиста представителям Саудовской Аравии, США, Германии, Великобритании и Франции, передает "Газета.ru".

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена запросить у Турции выдачу сотрудников сил безопасности, которые могут быть связаны с подозреваемыми в убийстве журналиста Джемаля Кашикчи.

Джемаль Кашикчи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Под следствием находятся 18 подданных королевства, личности которых не раскрываются.