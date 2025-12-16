Эрдоган анонсировал символические шаги по нормализации с Арменией в начале 2026г
- 16 декабря, 2025
- 16:33
Турция продвигает процесс нормализации отношений с Арменией в координации и диалоге с Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 16-й Конференции послов.
Глава турецкого государства подчеркнул, что Южный Кавказ, который на протяжении многих лет оставался регионом без устойчивого мира, сегодня переживает исторический этап. По его словам, Азербайджан и Армения находятся как никогда близко к подписанию мирного договора.
"Параллельно с этим процессом мы также продвигаем наши шаги по нормализации отношений с Арменией, находясь в постоянном диалоге с Азербайджаном. С божьей помощью, уже с начала следующего года будут предприняты некоторые символические шаги", - отметил Эрдоган.
