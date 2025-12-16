Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Эрдоган анонсировал символические шаги по нормализации с Арменией в начале 2026г

    В регионе
    • 16 декабря, 2025
    • 16:33
    Эрдоган анонсировал символические шаги по нормализации с Арменией в начале 2026г

    Турция продвигает процесс нормализации отношений с Арменией в координации и диалоге с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 16-й Конференции послов.

    Глава турецкого государства подчеркнул, что Южный Кавказ, который на протяжении многих лет оставался регионом без устойчивого мира, сегодня переживает исторический этап. По его словам, Азербайджан и Армения находятся как никогда близко к подписанию мирного договора.

    "Параллельно с этим процессом мы также продвигаем наши шаги по нормализации отношений с Арменией, находясь в постоянном диалоге с Азербайджаном. С божьей помощью, уже с начала следующего года будут предприняты некоторые символические шаги", - отметил Эрдоган.

    Эрдоган Турция Армения Азербайджан Южный Кавказ Реджеп Тайип Эрдоган нормализация отношений
    Ərdoğan: Azərbaycanla dialoq halında Ermənistanla normallaşma proseslərimizi irəlilədirik
    Erdogan says Türkiye advances Armenia normalization in dialogue with Azerbaijan

    Последние новости

    17:46

    Италия планирует вложить 2,4 млрд евро в обновление фрегатов

    Другие страны
    17:40

    Милли Меджлис обсудит акт об амнистии 19 декабря - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    17:36

    Украинский политолог усомнился в возможности скорого мирного соглашения с РФ

    Другие страны
    17:29

    Wizz Air начнет выполнять авиарейсы Баку-Братислава-Баку с 2026 года

    Инфраструктура
    17:28

    В Багдаде впервые за 35 лет приземлился самолет европейской авиакомпании

    Другие страны
    17:25

    Амирбеков: В отношениях Баку и Амстердама сохраняется значительный неиспользованный потенциал

    Внешняя политика
    17:20

    Германия передала Украине очередную партию ПВО Patriot и IRIS-T

    Другие страны
    17:19

    Азербайджан увеличил экспорт нефтяного битума почти в 4 раза

    Энергетика
    17:02

    АПБА: Уровень формальдегида в вейпах в 20 раз превышает допустимый на вредных производствах

    Здоровье
    Лента новостей