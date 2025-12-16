WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Region
    • 16 dekabr, 2025
    • 15:55
    Ərdoğan: Azərbaycanla dialoq halında Ermənistanla normallaşma proseslərimizi irəlilədirik

    Türkiyə Azərbaycanla dialoq halında Ermənistanla normallaşma proseslərini irəlilədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 16-cı Səfirlər Konfransında deyib.

    O vurğulayıb ki, illərdir sülhə həsrət qalan Cənubi Qafqaz bu gün tarixi bir dövrdən keçir:

    "Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsi imzalamağa heç olmadıqları qədər yaxındırlar. Prosesə paralel olaraq, Azərbaycanla dialoq halında biz də Ermənistanla normallaşma proseslərimizi irəlilədirik. İnşallah gələn ilin əvvəlindən etibarən bəzi simvolik addımlar atacağıq".

    Эрдоган анонсировал символические шаги по нормализации с Арменией в начале 2026г
    Erdogan says Türkiye advances Armenia normalization in dialogue with Azerbaijan

