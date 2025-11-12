Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Эрай Гючлюер: Черный ящик разбившегося в Грузии военного самолета будет расшифрован в Турции

    • 12 ноября, 2025
    • 03:09
    Черные ящики турецкого военного транспортного самолета C-130, разбившегося на территории Грузии, будут расшифрованы в Турции.

    Как передает Report, об этом в эфире телеканала Haber Global сообщил доцент Стамбульского университета Альтынбаш, военный эксперт, полковник в отставке Эрай Гючлюер.

    По его словам, Турция направила в район авиакатастрофы ударный беспилотник Akıncı для проведения поисково-спасательных работ: "Таким образом, вероятность обнаружения черных ящиков в ближайшее время очень высока. Кроме того, черные ящики будут расшифрованы у нас в Турции, их не отправят в США".

    Он также добавил, что системная ошибка в таких самолетах может блокировать работу других систем: "Например, если происходит какой-либо сбой в электрической системе, это влияет и на работу других систем".

    Лента новостей