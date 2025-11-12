İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Eray Güçlüer: Gürcüstanda qəzaya düşən hərbi təyyarənin qara qutusu Türkiyədə oxunacaq

    Region
    • 12 noyabr, 2025
    • 03:01
    Eray Güçlüer: Gürcüstanda qəzaya düşən hərbi təyyarənin qara qutusu Türkiyədə oxunacaq

    Gürcüstan ərazisində qəzaya düşən Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus "C-130" hərbi yük təyyarəsinin qara qutusu ölkəmizdə oxunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Haber Global" telekanalının efirində İstanbul Altınbaş Universitetinin dosenti, hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik Eray Güçlüer deyib.

    Onun sözlərinə görə, Türkiyə axtarış-xilasetmə işləri üçün bölgəyə Akıncı Hücum Tipli Pilotsuz Uçuş Aparatı göndərib: "Odur ki, yaxın müddət ərzində qara qutuların tapılma ehtimalı çox yüksəkdir. Eyni zamanda qara qutular bizdə oxunacaq, Amerikaya göndərilməyəcək".

    Güçlüer, qəzanın xarici faktorlardan çox təyyarənin daxilindəki ani texniki nasazlığın səbəb ola biləcəyini, təyyarənin transponder sistemi ilə təcili siqnal göndərməməsinin isə ani nasazlıq və ya pilotların huşunu itirməsi nəticəsində ola biləcəyini bildirib.

    O əlavə edib ki, bu cür təyyarələrdə baş verən sistem xətası digər işlərin bloklanmasına səbəb olur: "Məsələn: elektrik sistemində hər hansı bir hadisə baş verir, nəticədə bu, digər sistemləri də təsir göstərir".

    Türkiyə Təyyarə qəzası Gürcüstan Azərbaycan
    app.type.
    Эрай Гючлюер: Черный ящик разбившегося в Грузии военного самолета будет расшифрован в Турции

    Son xəbərlər

    03:30
    Video

    Özgür Feyiz: Təyyarə qəzasına səbəblərdən biri də pərvanənin qopması ola bilər

    Region
    03:01
    Video

    Eray Güçlüer: Gürcüstanda qəzaya düşən hərbi təyyarənin qara qutusu Türkiyədə oxunacaq

    Region
    02:30

    Danimarka Ukraynaya 220 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım paketi ayıracaq

    Digər ölkələr
    02:30
    Video

    "Haber Global" Türkiyə təyyarəsinin qəzası ilə bağlı bir neçə versiya irəli sürüb

    Region
    02:01

    Yüzlərlə insanın ölümünə səbəb olan hərbi təyyarə: "C-130"un qəzalarının statistikası

    Digər ölkələr
    01:33

    İslamiada: Azərbaycan 29 medalla yeddinci pillədə qərarlaşıb

    Komanda
    01:04
    Foto
    Video

    Türkiyə təyyarəsinin qəzaya düşdüyü yer əhatəyə alınıb, axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir

    Region
    00:55

    Türkiyə təyyarəsinin qəzasının ilkin səbəbləri konspiroloji versiyalar üzərindən xətt çəkir

    Daxili siyasət
    00:44

    TDT Baş katibi təyyarə qəzası ilə bağlı Türkiyəyə başsağlığı verib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti