Eray Güçlüer: Gürcüstanda qəzaya düşən hərbi təyyarənin qara qutusu Türkiyədə oxunacaq
- 12 noyabr, 2025
- 03:01
Gürcüstan ərazisində qəzaya düşən Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus "C-130" hərbi yük təyyarəsinin qara qutusu ölkəmizdə oxunacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Haber Global" telekanalının efirində İstanbul Altınbaş Universitetinin dosenti, hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik Eray Güçlüer deyib.
Onun sözlərinə görə, Türkiyə axtarış-xilasetmə işləri üçün bölgəyə Akıncı Hücum Tipli Pilotsuz Uçuş Aparatı göndərib: "Odur ki, yaxın müddət ərzində qara qutuların tapılma ehtimalı çox yüksəkdir. Eyni zamanda qara qutular bizdə oxunacaq, Amerikaya göndərilməyəcək".
Güçlüer, qəzanın xarici faktorlardan çox təyyarənin daxilindəki ani texniki nasazlığın səbəb ola biləcəyini, təyyarənin transponder sistemi ilə təcili siqnal göndərməməsinin isə ani nasazlıq və ya pilotların huşunu itirməsi nəticəsində ola biləcəyini bildirib.
O əlavə edib ki, bu cür təyyarələrdə baş verən sistem xətası digər işlərin bloklanmasına səbəb olur: "Məsələn: elektrik sistemində hər hansı bir hadisə baş verir, nəticədə bu, digər sistemləri də təsir göstərir".