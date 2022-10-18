"Энергоатом": ВС РФ похитили еще двух сотрудников Запорожской АЭС

Российские военнослужащие 17 октября похитили еще двух работников Запорожской АЭС.

Российские военнослужащие 17 октября похитили еще двух работников Запорожской АЭС.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сегодня сообщила "Национальная атомная энергогенерирующая компания" (НАЭК) "Энергоатом" в Telegram.

"Вчера, 17 октября, российские военные задержали и увезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошеку. Сейчас об их месте пребывания ничего не известно", - говорится в сообщении.

В компании призвали генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и мировое сообщество приложить все усилия для освобождения работников ЗАЭС из плена и возвращению их к выполнению служебных обязанностей.

Отметим, что 30 сентября 2022 года российские военные захватили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении. Кроме того, 11 октября был похищен замгенерального директора АЭС по персоналу Валерия Мартынюка. Украинская сторона сообщила, что таким образом сотрудников ЗАЭС заставляют подписывать контракты с российской компанией "Росатом".