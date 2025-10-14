Элина Валтонен: ОБСЕ готова поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
- 14 октября, 2025
- 16:24
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что провела в Ереване содержательные дискуссии с официальными лицами Армении.
Как сообщает Report, об этом Валтонен написала на своей странице в соцсети Х.
"Выражаю признательность премьеру Николу Пашиняну и министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну за содержательные дискуссии сегодня. Поздравляю вас с историческими шагами на пути к миру с Азербайджаном. ОБСЕ готова поддержать усилия по достижению прочного мира в регионе", - написала она.
Thank you, PM @NikolPashinyan and FM @AraratMirzoyan for the insightful discussions today.— Elina Valtonen (@elinavaltonen) October 14, 2025
I congratulate you on the historic steps towards peace with Azerbaijan. The OSCE stands ready to support the efforts to achieve a lasting peace in the region. #OSCE25FI @Finland_OSCE pic.twitter.com/kR57Y7mkkp