Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Элина Валтонен: ОБСЕ готова поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

    В регионе
    • 14 октября, 2025
    • 16:24
    Элина Валтонен: ОБСЕ готова поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

    Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что провела в Ереване содержательные дискуссии с официальными лицами Армении.

    Как сообщает Report, об этом Валтонен написала на своей странице в соцсети Х.

    "Выражаю признательность премьеру Николу Пашиняну и министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну за содержательные дискуссии сегодня. Поздравляю вас с историческими шагами на пути к миру с Азербайджаном. ОБСЕ готова поддержать усилия по достижению прочного мира в регионе", - написала она.

    Армения Никол Пашинян Арарат Мирзоян Элина Валтонен ОБСЕ
    Elina Valtonen: ATƏT Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdır

    Последние новости

    16:48

    В Экономическую зону долины Араз и Агдамский промпарк инвестировано свыше 200 млн манатов

    Промышленность
    16:40

    Добыча товарного газа в Азербайджане выросла примерно на 3%

    Энергетика
    16:40

    Президент утвердил соглашение о Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций

    ИКТ
    16:39

    В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство четырех человек

    Другие страны
    16:34

    В промпарках Карабаха и Восточного Зангезура начнут работу новые предприятия

    Промышленность
    16:28

    В Бангладеш погибло девять человек при пожаре на швейной фабрике

    Другие страны
    16:26

    Ведется работа по согласованию новой даты визита Элины Валтонен в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:26

    Утвержден меморандум по гарантиям для ежегодных собраний группы ИБР

    Финансы
    16:24

    Элина Валтонен: ОБСЕ готова поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

    В регионе
    Лента новостей