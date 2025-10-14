İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Elina Valtonen: ATƏT Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdır

    Region
    • 14 oktyabr, 2025
    • 16:34
    ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri Elina Valtonen İrəvanda Ermənistan rəsmiləri ilə geniş müzakirələr apardığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" hesabında yazıb.

    "Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və xarici işlər naziri Ararat Mirzoyana bugünkü məhsuldar müzakirələrə görə təşəkkür edirəm. Sizi Azərbaycanla sülhə aparan yolda atdığınız tarixi addımlar münasibətilə təbrik edirəm. ATƏT regionda davamlı sülh səylərini dəstəkləməyə hazırdır", - nazir qeyd edib.

