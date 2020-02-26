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Эксперты ВОЗ посетят Иран из-за ситуации с коронавирусом

Эксперты ВОЗ посетят Иран

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в выходные посетят Иран для оценки ситуации с распространением нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на встрече с миссией ВОЗ, которая посетила Китай с 19 по 26 февраля.

"Команда ВОЗ посетит Иран в эти выходные, чтобы оказать поддержку", - сказал он, комментируя информацию о том, что в Иране зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Напомним, что число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 139, из них со смертельным исходом - 19.

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