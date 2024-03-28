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Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик

Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик Складываются два расходящихся взгляда на мирный процесс и будущее Южного Кавказа, причина этого кроется в направлении в котором премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет Ереван. Он собирает вокруг себя ряд западных покровителей, к большому неудовольстви
В регионе
28 марта 2024 г. 16:00
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик

Армения стремится радикально изменить ситуацию на Южном Кавказе, заручившись для этого поддержкой ряда западных покровителей.

Об этом Report заявил ирландский историк и политолог Патрик Волш, комментируя запланированную на 5 апреля трехстороннюю конференцию ЕС, США и Армении.

"Пашинян считает защиту Запада необходимой как для своей собственной, так и для будущей безопасности Армении. Он, как и многие армяне, чувствует себя сильно разочарованным традиционным защитником Армении - Москвой. Также ощущает угрозу со стороны оппозиции, которая готова использовать поражения Еревана против него лично, чтобы отстранить от власти", - отметил Волш.

Он подчеркнул, что Армения стремится радикально изменить ситуацию на Южном Кавказе после того, как оказалась в проигрыше в результате политических маневров.

По его словам, в то время как Баку не хочет отходить от своей традиционно сбалансированной внешней политики между Западом и Востоком, Ереван "импортировал в регион Большую геополитическую игру", которая была в значительной степени исключена Трехсторонним соглашением от 10 ноября 2020 года.

"Я могу предположить, что Баку не в восторге от привлечения США, Франции и других европейских стран в регион в качестве политических игроков. Азербайджан также осознает возможное недовольство соседей - Турции, Ирана и России возможным западным присутствием в регионе. Баку, очевидно, предпочитает иметь дело с Россией в рамках евразийского будущего с Западом на расстоянии вытянутой руки, чем с западной повесткой, которая по вполне понятным причинам воспринимается как проармянская", - добавил эксперт.

Но, как считает эксперт, действия Армении ведут мирный процесс в тупик. "Возможно, она считает, что ей нечего терять. Но стоит помнить, что другие государства теряли гораздо больше в результате подобных авантюр", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке İrlandiyalı ekspert: Paşinyan Qərb himayədarlarının dəstəyini almaq istəyir, amma bu planı iflasa uğrayacaq
Версия на английском языке Expert: Pashinyan wants to secure support of Western patrons, but this may lead to dead end

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