Эксперт: Иран не только совершает варварства у себя, но и содействует зверствам за рубежом

Иран не только совершает варварские действия в своей стране, но и участвует в зверствах за рубежом, а также содействует их реализации, предоставляя России разнообразное оружие для их использования против Украины.
Об этом Report сказала старший вице-президент по связям с правительствами и стратегии американского Фонда защиты демократий Тоби Дершовиц.
"В наших коллективных интересах помешать этому. Мы игнорируем это на свой страх и риск. Содействие зверствам России в Украине не должно расцениваться как обычное, нормальное поведение", - сказала она.
Она отметила, что народ Ирана сам должен решать свою судьбу и решать то, как разворачиваются протесты. По ее словам, если исламский режим заботится о своем населении больше, чем о собственной власти, он положит конец своей жестокости. Но, добавила она, "это маловероятно".
Дершовиц отметила, что протестующим в Иране нужно будет полагаться на международное сообщество, чтобы обеспечить изменения в руководстве страны и обеспечении прав иранского народа. В свою очередь, мир должен обеспечить реальную ответственность в судах, на международных форумах и, при необходимости, в случае наличия угрозы, - на поле боя.