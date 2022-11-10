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Эксперт: Иран не только совершает варварства у себя, но и содействует зверствам за рубежом

Эксперт: Иран не только совершает варварства у себя, но и содействует зверствам за рубежом Иран не только совершает варварские действия в своей стране, но и участвует в зверствах за рубежом, а также содействует их реализации, предоставляя России разнообразное оружие для их использования против Украины.
В регионе
10 ноября 2022 г. 10:10
Эксперт: Иран не только совершает варварства у себя, но и содействует зверствам за рубежом

Иран не только совершает варварские действия в своей стране, но и участвует в зверствах за рубежом, а также содействует их реализации, предоставляя России разнообразное оружие для их использования против Украины.

Об этом Report сказала старший вице-президент по связям с правительствами и стратегии американского Фонда защиты демократий Тоби Дершовиц.

"В наших коллективных интересах помешать этому. Мы игнорируем это на свой страх и риск. Содействие зверствам России в Украине не должно расцениваться как обычное, нормальное поведение", - сказала она.

Она отметила, что народ Ирана сам должен решать свою судьбу и решать то, как разворачиваются протесты. По ее словам, если исламский режим заботится о своем населении больше, чем о собственной власти, он положит конец своей жестокости. Но, добавила она, "это маловероятно".

Дершовиц отметила, что протестующим в Иране нужно будет полагаться на международное сообщество, чтобы обеспечить изменения в руководстве страны и обеспечении прав иранского народа. В свою очередь, мир должен обеспечить реальную ответственность в судах, на международных форумах и, при необходимости, в случае наличия угрозы, - на поле боя.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “İran təkcə daxildə yox, həm də xaricdə vəhşiliklərin törədilməsinə şərait yaradır”
Версия на английском языке Expert: Iran not only engaging in barbaric attacks at home, but also facilitates atrocities abroad

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