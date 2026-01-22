Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Экс-министр: Зангезурский коридор может сыграть роль в будущих энергетических потоках

    В регионе
    • 22 января, 2026
    • 16:38
    Экс-министр: Зангезурский коридор может сыграть роль в будущих энергетических потоках

    Подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном будет иметь большое значение для региона и с точки зрения энергоснабжения.

    Об этом заявил турецкому бюро Report бывший министр энергетики и природных ресурсов Турции, депутат, руководитель делегации Турции в Парламентской Ассамблее (ПА) Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Фатих Дёнмез.

    По его мнению, особые возможности открываются для создания альтернативных транспортных маршрутов в контексте Зангезурского коридора.

    "Мы также рассматриваем это как альтернативный путь для будущих энергетических потоков. Кстати, я должен также отметить, что наше партнерство связано не только с этими транзитными проектами; У нас, как у SOCAR и Турецкой нефтяной компании, есть и другие совместные проекты. Разумеется, в будущем мы заинтересованы в увеличении их числа в обеих странах", - отметил Дёнмез.

    Кроме того, депутат, выступая в качестве председателя турецкой делегации Парламентской ассамблеи ОЧЭС, подчеркнул, что обе страны сыграли ведущую роль в создании этой международной организации.

    "Организация, основанная в 1991 году, нацелена на расширение регионального экономического сотрудничества и тем самым на содействие миру и благополучию в регионе. Азербайджан также занимает ключевое место в продвижении целей этой международной структуры, штаб-квартира которой находится в Турции", - добавил он.

