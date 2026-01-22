İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Sabiq nazir: Ermənistan və Azərbaycan arasında razılaşma region üçün böyük əhəmiyyət kəsb edəcək

    Region
    • 22 yanvar, 2026
    • 16:13
    Sabiq nazir: Ermənistan və Azərbaycan arasında razılaşma region üçün böyük əhəmiyyət kəsb edəcək

    Qarşıdakı dövrdə Ermənistan və Azərbaycan arasında razılaşma əldə olunarsa, bu, region üçün enerji təchizatı və sülh baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edəcək.

    Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Türkiyənin keçmiş enerji və təbii sərvətlər naziri, millət vəkili, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (QDİƏT) Parlament Assambleyası (PA) Türkiyə nümayəndə heyətinin rəhbəri Fatih Dönməz deyib.

    Onun fikrincə, xüsusilə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı alternativ nəqliyyat variantları yaratmaq mümkündür:

    "Biz həmçinin bunu gələcək enerji axınları üçün alternativ bir yol hesab edirik. Yeri gəlmişkən, onu da qeyd etməliyəm ki, bu tərəfdaşlıq yalnız bu tranzit layihələri ilə bağlı deyil; SOCAR olaraq, Türkiyə Neft Şirkəti kimi, digər birgə layihələrimiz də var. Beləliklə, arzumuz, əlbəttə ki, gələcəkdə hər iki ölkədə bu layihələrin artmasıdır".

    Bundan başqa QDİƏT PA Türkiyə nümayəndəliyinin sədri olaraq millət vəkili bu beynəlxalq təşkilatın yaradılmasında da hər iki ölkənin aparıcı rol oynadığını vurğulayıb:

    "1991-ci ildə yaradılan bu təşkilat regional iqtisadi əməkdaşlığı artırmağı və beləliklə, regionun sülh və əmin-amanlığına töhfə verməyi hədəfləyir. Türkiyədə yerləşəm bu beynəlxalq təşkilatın hədəfinə doğru iərliləməsində Azərbaycanın da əsas payı var".

    Azərbaycan Türkiyə Ermənistan Zəngəzur dəhlizi

    Son xəbərlər

    16:21

    Azərbaycanda ilk dəfə robotik cərrahi əməliyyat uğurla icra olunub

    Sağlamlıq
    16:20

    Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınan oyunların vaxtı açıqlanıb

    Komanda
    16:13

    Türkiyə Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini 37 %-ə endirib

    Maliyyə
    16:13

    Sabiq nazir: Ermənistan və Azərbaycan arasında razılaşma region üçün böyük əhəmiyyət kəsb edəcək

    Region
    16:11

    Qurban Qurbanov baş məşqçi karyerasında 500-cü qələbəni qazanıb

    Futbol
    16:10

    ABŞ Prezidenti: Sülh Şurasının tərkibinə 50-dən çox ölkə daxil olacaq

    Digər ölkələr
    16:02

    SOCAR-ın prezidenti: "Borcun iqlim layihələrinə dəyişdirilməsi inkişaf etməkdə olan ölkələrə kömək edə bilər"

    Energetika
    16:01

    Fərid Məmmədov: Qarabağ Regional DOST Mərkəzi ötən dövdə 180 min vətəndaşa xidmət göstərib

    Sosial müdafiə
    16:00

    Azərbaycanda dövlət ehtiyacları üçün torpaq alınmasının əsasları genişləndirilir

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti