Экс-мэру Стамбула грозит рекордный тюремный срок - 2352 года

Генпрокуратура Стамбула завершила следствие по делу о коррупции в отношении экс-мэра этого города Экрема Имамоглу и требует для него до 2 352 лет тюрьмы.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек сообщил, что обвинительное заключение передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

"Завершена подготовка обвинительного заключения по делу о коррупции в отношении муниципалитета Стамбула. Дело передано в суд. На момент совершения преступления ущерб, нанесенный [фигурантами] государственному имуществу за 10-летний период, оценивается в 160 млрд лир ($3,8 млрд)", - сказал он.

Обвинительное заключение состоит из 3,9 тыс. страниц, по делу проходят 402 подозреваемых, из которых 102 человека находятся под арестом.

Для Имамоглу, который проходит по делу как основной фигурант и "основатель и лидер преступной организации", обвинение требует от 282 до 2 352 лет тюрьмы по совокупности преступлений.