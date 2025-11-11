Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Экс-мэру Стамбула грозит рекордный тюремный срок - 2352 года

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 16:16
    Экс-мэру Стамбула грозит рекордный тюремный срок - 2352 года

    Генпрокуратура Стамбула завершила следствие по делу о коррупции в отношении экс-мэра этого города Экрема Имамоглу и требует для него до 2 352 лет тюрьмы.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек сообщил, что обвинительное заключение передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

    "Завершена подготовка обвинительного заключения по делу о коррупции в отношении муниципалитета Стамбула. Дело передано в суд. На момент совершения преступления ущерб, нанесенный [фигурантами] государственному имуществу за 10-летний период, оценивается в 160 млрд лир ($3,8 млрд)", - сказал он.

    Обвинительное заключение состоит из 3,9 тыс. страниц, по делу проходят 402 подозреваемых, из которых 102 человека находятся под арестом.

    Для Имамоглу, который проходит по делу как основной фигурант и "основатель и лидер преступной организации", обвинение требует от 282 до 2 352 лет тюрьмы по совокупности преступлений.

    Əkrəm İmamoğluna 2 min 352 ilə qədər həbs cəzası istənilib, 402 nəfərə ittiham irəli sürülüb
    Former Istanbul mayor faces record prison term — 2,352 Years

