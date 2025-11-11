İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Əkrəm İmamoğlu işi üzrə 402 şübhəli haqqında ittiham irəli sürülüb

    Region
    • 11 noyabr, 2025
    • 16:02
    Əkrəm İmamoğlu işi üzrə 402 şübhəli haqqında ittiham irəli sürülüb

    İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin vəzifəsindən azad edilərək həbs olunan sədri Əkrəm İmamoğlunun cinayət işi üzrə 402 şübhəli barəsində ittiham irəli sürülüb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, "İmamoğlu mənfəət məqsədli cinayət təşkilatı"na qarşı aparılan istintaq çərçivəsində 105-i həbsdə olan 402 şübhəli barəsində ittiham aktı hazırlanıb.

    İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən hazırlanan ittiham aktında, ümumilikdə, 143 fərqli hərəkət üzrə İstanbul Ağır Cəza Məhkəməsində iddia qaldırılıb.

    Barəsində iddia qaldırılan şübhəlilərdən 99-u təşkilat üzvü, bir nəfəri isə təşkilatın qurucusu və lideri (Əkrəm İmamoğlu) kimi göstərilib.

    əkrəm imamoğlu Türkiyə ittiham İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi

    Son xəbərlər

    16:02

    Əkrəm İmamoğlu işi üzrə 402 şübhəli haqqında ittiham irəli sürülüb

    Region
    15:59

    Azərbaycandakı BOKT-ların ödədiyi (qənaət etdiyi) mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (2024)

    Maliyyə
    15:56
    Foto

    Səbinə Əliyeva ENOC sədri ilə uşaq hüquqlarının vəziyyətini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:45

    Türkiyəli gimnast: "Uzun müddət idi ki, Gəncədəki yarışa hazırlaşırdım"

    Fərdi
    15:42

    Sabah Sədərək rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    15:29

    TRIPP layihəsi Süveyş kanalı kimi beynəlxalq ticarətdə mühüm rol oynaya bilər - RƏY

    İnfrastruktur
    15:23

    Bakıda mənzildə yanğın olub, ölən var

    Hadisə
    15:18

    Türkiyədə tikilməkdə olan körpünün taxta konstruksiyası çöküb, üç nəfər ölüb

    Region
    15:12

    Türkiyə və Misir sabah Qəzzada atəşkəsi müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti