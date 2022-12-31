Экс-главный раввин Москвы призывает евреев покинуть Россию

Евреи должны покинуть Россию, пока они еще могут это сделать.

Евреи должны покинуть Россию, пока они еще могут это сделать.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian , об этом заявил бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

"Когда мы оглядываемся на всю российскую историю, то в период, когда политическая система страны находится в опасности, ее правительство пытается направить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Мы видели это в царские времена и в конце сталинского режима", - подчеркнул Гольдшмидт.

И добавил, что невооруженным глазом видит рост антисемитизма, поскольку Россия возвращается к новому типу Советского Союза, шаг за шагом опуская железный занавес.

"Поэтому я считаю, что лучший вариант для российских евреев – уехать", - отмечает раввин.

Guardian рассказывает, что сам Гольдшмидт ушел в отставку и покинул Россию в июле этого года, после того как отказался поддержать российское вторжение в Украину.

"На лидеров общин оказывалось давление, чтобы они поддержали войну, и я отказался это делать. Я подал в отставку, поскольку оставаться в должности главного раввина Москвы было бы проблемой для общины из-за репрессивных мер, принятых против диссидентов", - вспоминает он.

Издание напоминает, что за последние 100 лет российские евреи эмигрировали десятками тысяч, сначала в Европу и Америку, а во второй половине ХХ века - в Израиль. Согласно переписи 1926 года в тогдашнем Советском Союзе было более 2,672 млн евреев, 59% из них проживало в Украине. Сегодня в Российской Федерации осталось всего около 165 тысяч евреев из 145 млн населения.

По мнению Гольдшмидта, с начала войны от 25% до 30% оставшихся накануне российской агрессии уехали или планировали это сделать. При этом процесс ускорился, когда в сентябре была объявлена мобилизация.

"Есть часть российского общества, которую называют creacle, креативный класс лидеров бизнеса и культуры, интеллектуалов и художников. И я думаю, что можно с уверенностью сказать, что большой процент этих людей покинул РФ, которая есть и будет очень губительна для российского общества", - констатировал раввин.