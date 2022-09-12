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Экс-глава областного управления СБУ задержан по подозрению в госизмене

Экс-глава областного управления СБУ задержан по подозрению в госизмене Задержан экс-начальник Управления СБУ в Харьковской области Украины Роман Дудин.
В регионе
12 сентября 2022 г. 13:03
Экс-глава областного управления СБУ задержан по подозрению в госизмене

Задержан экс-начальник Управления СБУ в Харьковской области Украины Роман Дудин.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

Дудину сообщено о подозрении в государственной измене и самовольном оставлении места службы, совершенном в условиях военного положения (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 УК Украины).

"Подозреваемый препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны и не осуществлял функций и задач, возложенных на УСБУ в области по защите государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности Украины. Также он совершил многоэтапные действия, направленные на отстранение председателя Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сотрудник-военнослужащий СБ, будучи в подчинении командующего группировкой войск "Харьков", с целью уклонения от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения, задержанный самовольно оставил место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР. Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия.

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