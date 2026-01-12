Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Экономика Казахстана в 2025 году выросла на 6,5%

    В регионе
    • 12 января, 2026
    • 12:46
    Экономика Казахстана в 2025 году выросла на 6,5%

    Рост ВВП Казахстана по итогам 2025 года составил 6,5%.

    Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство национальной экономики .

    Отмечается, что основной вклад в рост экономики обеспечили промышленность, транспорт, строительство и торговля. Индекс промышленного производства по итогам года составил 7,4%, обрабатывающий сектор показал рост на уровне 6,4%.

    Рост в сфере транспорта и складирования достиг 20,4% за счет увеличения объемов грузовых перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, а также роста пассажирских перевозок и сопутствующих логистических услуг.

    В строительной отрасли рост составил 15,9% благодаря реализации инфраструктурных и социальных проектов.

    В целом, в министерстве отметили устойчивое развитие ключевых отраслей экономики Казахстана.

    В 2024 году рост экономики Казахстана составил 5%.

    рост ВВП Казахстана в 2025 году

    Последние новости

    13:09

    В 2025 году Азербайджан экспортировал в Сирию 0,5 млрд кубометров газа

    Энергетика
    13:07

    В азербайджанских банках усиливается контроль за валютными рисками

    Финансы
    13:00

    Банки в Азербайджане будут оценивать ESG-риски

    Финансы
    12:59

    Военное положение и мобилизацию в Украине вновь продлят

    В регионе
    12:55

    Азербайджан начал импорт перца еще из двух стран

    Бизнес
    12:54

    Азербайджан сохранил объемы переработки нефти на уровне 2024 года

    Энергетика
    12:51

    ЕС может ввести новые санкции против Ирана из-за жесткого подавления протестов

    В регионе
    12:46

    Экономика Казахстана в 2025 году выросла на 6,5%

    В регионе
    12:42

    Пекин отреагировал на заявление Трампа по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей