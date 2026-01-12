Экономика Казахстана в 2025 году выросла на 6,5%

Рост ВВП Казахстана по итогам 2025 года составил 6,5%.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство национальной экономики .

Отмечается, что основной вклад в рост экономики обеспечили промышленность, транспорт, строительство и торговля. Индекс промышленного производства по итогам года составил 7,4%, обрабатывающий сектор показал рост на уровне 6,4%.

Рост в сфере транспорта и складирования достиг 20,4% за счет увеличения объемов грузовых перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, а также роста пассажирских перевозок и сопутствующих логистических услуг.

В строительной отрасли рост составил 15,9% благодаря реализации инфраструктурных и социальных проектов.

В целом, в министерстве отметили устойчивое развитие ключевых отраслей экономики Казахстана.

В 2024 году рост экономики Казахстана составил 5%.