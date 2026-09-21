Джевдет Йылмаз обсудил с послом Азербайджана нормализацию отношений с Арменией
- 21 сентября, 2026
- 18:09
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз обсудил с новым послом Азербайджана в Анкаре Рашадом Аслановым мирный процесс на Южном Кавказе и нормализацию отношений между Турцией и Арменией.
Как сообщает Report, об этом Джевдет Йылмаз написал в социальной сети X.
"С недавно приступившим к исполнению обязанностей послом Азербайджана в Анкаре Рашадом Аслановым мы обсудили наши основанные на братстве отношения, сотрудничество в сферах экономики, энергетики и взаимосвязанности, а также азербайджано-армянский мирный процесс и нормализацию отношений между Турцией и Арменией", - отметил вице-президент.
Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde dört ayrı görüşmede ülkemizde görev yapan büyükelçileri misafir ettik.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) September 21, 2026
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Aivo Orav ile Türkiye-AB ilişkilerini, ticaret, ekonomi ve bağlantısallık alanlarındaki iş birliğimizi ve COP31 ev… pic.twitter.com/KTgXBQpqAe