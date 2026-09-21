Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Джевдет Йылмаз обсудил с послом Азербайджана нормализацию отношений с Арменией

    В регионе
    • 21 сентября, 2026
    • 18:09
    Джевдет Йылмаз обсудил с послом Азербайджана нормализацию отношений с Арменией

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз обсудил с новым послом Азербайджана в Анкаре Рашадом Аслановым мирный процесс на Южном Кавказе и нормализацию отношений между Турцией и Арменией.

    Как сообщает Report, об этом Джевдет Йылмаз написал в социальной сети X.

    "С недавно приступившим к исполнению обязанностей послом Азербайджана в Анкаре Рашадом Аслановым мы обсудили наши основанные на братстве отношения, сотрудничество в сферах экономики, энергетики и взаимосвязанности, а также азербайджано-армянский мирный процесс и нормализацию отношений между Турцией и Арменией", - отметил вице-президент.

    Джевдет Йылмаз Рашад Асланов Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-турецкие отношения
    Cevdet Yılmazla Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Ermənistanla normallaşmanı müzakirə edib
    Türkiye, Azerbaijan discuss Armenia peace and normalization processes

    Последние новости

    01:56

    В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООН

    Другие страны
    01:25

    Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии

    Другие страны
    00:49

    В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

    Другие страны
    00:13
    Фото

    Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нет

    Другие страны
    23:47

    Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситами

    Другие страны
    23:39

    КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион

    В регионе
    23:24

    Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игры

    Футбол
    23:11
    Фото

    Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке

    В регионе
    23:06

    Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форума

    Внешняя политика
    Лента новостей