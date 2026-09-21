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    Cevdet Yılmazla Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Ermənistanla normallaşmanı müzakirə edib

    Region
    • 21 sentyabr, 2026
    • 18:00
    Cevdet Yılmazla Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Ermənistanla normallaşmanı müzakirə edib

    Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Azərbaycanın bu ölkədəki yeni səfiri Rəşad Aslanovu qəbul edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.

    Bildirilib ki, görüşdə Azərbaycan-Ermənistan sülh və Türkiyə-Ermənistan normallaşma prosesləri müzakirə olunub.

    Cevdet Yılmaz Rəşad Aslanov Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Türkiyə Cümhuriyyəti
    Джевдет Йылмаз обсудил с послом Азербайджана нормализацию отношений с Арменией
    Türkiye, Azerbaijan discuss Armenia peace and normalization processes

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