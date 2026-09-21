Cevdet Yılmazla Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Ermənistanla normallaşmanı müzakirə edib
Region
- 21 sentyabr, 2026
- 18:00
Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Azərbaycanın bu ölkədəki yeni səfiri Rəşad Aslanovu qəbul edib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.
Bildirilib ki, görüşdə Azərbaycan-Ermənistan sülh və Türkiyə-Ermənistan normallaşma prosesləri müzakirə olunub.
Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde dört ayrı görüşmede ülkemizde görev yapan büyükelçileri misafir ettik.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) September 21, 2026
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Aivo Orav ile Türkiye-AB ilişkilerini, ticaret, ekonomi ve bağlantısallık alanlarındaki iş birliğimizi ve COP31 ev… pic.twitter.com/KTgXBQpqAe
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