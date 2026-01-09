Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Дюжаррик: ООН внимательно следит за событиями в Иране

    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 22:26
    Дюжаррик: ООН внимательно следит за событиями в Иране

    Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что внимательно отслеживает события, происходящие в Иране, и выражает глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о погибших на фоне протестов.

    Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопросы журналистов.

    По его словам, ООН пристально следит за развитием ситуации в Иране. Он также выразил "серьезную тревогу" в связи с человеческими жертвами в ходе беспорядков. Дюжаррик подчеркнул, что люди в любой точке мира имеют право на мирный протест, а обязанность правительств - обеспечивать эти права.

    Представитель генсека ООН указал, что в настоящее время все сотрудники организации находятся в безопасности. Вместе с тем было отмечено, что в Иране наблюдаются перебои с интернетом и средствами связи, что осложняет коммуникацию.

    ООН Протесты в Иране Стефан Дюжаррик права человека
    Düjarrik: BMT İranda baş verən hadisələri yaxından izləyir

    Последние новости

    22:26

    Дюжаррик: ООН внимательно следит за событиями в Иране

    В регионе
    22:09

    Замглавы МИД Армении и Ирана обсудили "Маршрут Трампа"

    В регионе
    21:48
    Фото

    В торговом центре "Кидобани" в Тбилиси возник пожар

    В регионе
    21:42

    В Гядабейе в ДТП с грузовиком погиб человек

    Происшествия
    21:39

    Лидеры евротройки обсудили ситуацию в Иране

    Другие страны
    21:28

    В чемпионате Азербайджане завершились соревнования по греко-римской борьбе

    Индивидуальные
    21:11

    Страны ЕС проголосовали за соглашение о свободной торговле с MERCOSUR

    Другие страны
    20:52

    В Сумгайыте изъяли почти 13 кг наркотиков

    Происшествия
    20:37

    Реза Пехлеви призвал Трампа быть готовым вмешаться в ситуацию в Иране

    В регионе
    Лента новостей