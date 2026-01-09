Дюжаррик: ООН внимательно следит за событиями в Иране

Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что внимательно отслеживает события, происходящие в Иране, и выражает глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о погибших на фоне протестов.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, ООН пристально следит за развитием ситуации в Иране. Он также выразил "серьезную тревогу" в связи с человеческими жертвами в ходе беспорядков. Дюжаррик подчеркнул, что люди в любой точке мира имеют право на мирный протест, а обязанность правительств - обеспечивать эти права.

Представитель генсека ООН указал, что в настоящее время все сотрудники организации находятся в безопасности. Вместе с тем было отмечено, что в Иране наблюдаются перебои с интернетом и средствами связи, что осложняет коммуникацию.