​Двух раненых членов вооруженной группы в Ереване перевели в больницу

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Два члена вооруженной группы, захватившей здание полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване, которые получили ранения в результате перестрелки, переведены в больницу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в пятницу заявил руководитель пресс-службы полиции Ашот Агаронян.

"Открывшие огонь с территории патрульно-постовой службы и раненые ответным огнем Артур Мелконян и Армен Ламбарян (члены вооруженной группы – ред.) доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь", — написал Агаронян на своей странице в Facebook.

По данным СМИ, Мелконян и Ламбарян, получившие ранения в ногу, переведены в медицинский центр "Эребуни", где со вторника находится также раненый лидер вооруженной группы Павел Манукян.

Получивший ранение в пятницу член вооруженной группы Араик Хандоян пока не госпитализирован.

Напомним, что 27 июля минздрав Армении заявил, что вооруженная группа взяла в заложники четырех сотрудников скорой помощи, в том числе женщину, прибывших на захваченную территорию полка для оказания помощи раненым. Группа потребовала, чтобы министр здравоохранения Армен Мурадян прибыл к ним и остался вместо медработников. Позже один из медиков был освобожден.