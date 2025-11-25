Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    ДТП в Иране: 2 погибших, десятки раненых

    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 10:02
    ДТП в Иране: 2 погибших, десятки раненых

    В Иране при опрокидывании автобуса погибли 2 человека, еще 40 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом сообщил заместитель по технике и операциям скорой помощи Сабзеварского медицинского университета.

    Инцидент произошел ранним утром в провинции Хорасан-Резави, на 70-м километре дороги Сабзевар–Бардаскан. Отмечается, что состояние некоторых пострадавших остается тяжелым.

    На месте работают экстренные службы - восемь машин скорой помощи и автобус скорой помощи.

    Иран автобус ДТП погибшие Хорасан
