ДТП в Иране: 2 погибших, десятки раненых
В регионе
- 25 ноября, 2025
- 10:02
В Иране при опрокидывании автобуса погибли 2 человека, еще 40 получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом сообщил заместитель по технике и операциям скорой помощи Сабзеварского медицинского университета.
Инцидент произошел ранним утром в провинции Хорасан-Резави, на 70-м километре дороги Сабзевар–Бардаскан. Отмечается, что состояние некоторых пострадавших остается тяжелым.
На месте работают экстренные службы - восемь машин скорой помощи и автобус скорой помощи.
Последние новости
10:57
Казахстан планирует закупить два контейнеровоза в Азербайджане для грузоперевозок на КаспииДругие
10:57
Бабек Гусейнов: Для поддержания продуктивности месторождений на Каспии необходимы новые технологииЭнергетика
10:52
Аль-Мохаммед: Деловой совет Азербайджан-Катар откроет новые возможности для предпринимателейБизнес
10:51
В Армении выявлен четвертый за год "колл-центр", занимавшийся кибермошенничествомВ регионе
10:51
BCG: Нефтегазовой отрасли нужны 350 млрд долларов инвестиций ежегодно в ближайшие 25 летЭнергетика
10:49
МИД Азербайджана поздравил Боснию и Герцеговину с Национальным днемВнешняя политика
10:42
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов КамчаткиВ регионе
10:37
Катар готов оказать всестороннюю поддержку азербайджанским предпринимателямБизнес
10:33