ДТП в Иране: 2 погибших, десятки раненых

В Иране при опрокидывании автобуса погибли 2 человека, еще 40 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом сообщил заместитель по технике и операциям скорой помощи Сабзеварского медицинского университета.

Инцидент произошел ранним утром в провинции Хорасан-Резави, на 70-м километре дороги Сабзевар–Бардаскан. Отмечается, что состояние некоторых пострадавших остается тяжелым.

На месте работают экстренные службы - восемь машин скорой помощи и автобус скорой помощи.