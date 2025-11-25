İranda avtobus aşıb, ölənlər və yaralananlar var
Region
- 25 noyabr, 2025
- 09:29
İranın Xorasan Rəzəvi əyalətinin Sabzevar rayonunun Bərdəskən-Sabzevar avtomobil yolunda avtobus aşıb.
"Report" İRNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Sabzevar Tibb Universitetinin Texniki və Təcili Əməliyyatlar üzrə rəhbərliyindən bildirilib.
Məlumata görə, hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 40 nəfər xəsarət alıb.
Xəsarət alanlardan bəzilərinin vəziyyəti ağırdır.
Son xəbərlər
10:43
Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
10:42
Naxçıvan Perinatal Mərkəzinin direktoru işdən azad edilibDaxili siyasət
10:39
Kaliakparov: Qazaxıstan ilin sonuna qədər AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı araşdırmanı təqdim edəcəkRegion
10:37
"Neokart" sahibləri "Black Friday"də 5% keşbek qazanacaq!Biznes
10:36
Foto
Naxçıvanda əkinlərin bəyan olunması üçün fermerlərə səyyar xidmət göstərilirASK
10:35
Babək Hüseynov: "Xəzərdəki yataqların məhsuldarlığını saxlamaq üçün yeni texnologiyaya ehtiyac var"Energetika
10:31
Azərbaycanlı futbolçu yenidən Qırğızıstan çempionatına qayıtmaq istəyirFutbol
10:20
Foto
Bakıda Xəzər Texniki Konfransı və texnologiya sərgisi start götürübEnergetika
10:10