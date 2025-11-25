İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Region
    • 25 noyabr, 2025
    • 09:29
    İranda avtobus aşıb, ölənlər və yaralananlar var

    İranın Xorasan Rəzəvi əyalətinin Sabzevar rayonunun Bərdəskən-Sabzevar avtomobil yolunda avtobus aşıb.

    "Report" İRNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Sabzevar Tibb Universitetinin Texniki və Təcili Əməliyyatlar üzrə rəhbərliyindən bildirilib.

    Məlumata görə, hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 40 nəfər xəsarət alıb.

    Xəsarət alanlardan bəzilərinin vəziyyəti ağırdır.

