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    Белый дом: Трамп готов встретиться с Эрдоганом

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп готов к встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако планирование какого-либо конкретного мероприятия в настоящее время не ведется. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, передает Report. 

     "Хотя ничего конкретного мы сейчас не планируем, президент открыт к возможной встрече в будущем", - цитирует его заявление агентство Reuters. 

    Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Эрдоган в ходе последних телефонных переговоров с Трампом пригласил его посетить Турцию в 2019 году.

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