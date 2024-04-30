Доходы Грузии от сферы туризма увеличились на 1,5%

Доходы Грузии от сферы туризма в первом квартале 2024 года составили 807,7 млн долларов.

Доходы Грузии от сферы туризма в первом квартале 2024 года составили 807,7 млн долларов.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии,

Согласно информации, это на 1,5% больше показателей прошлого года и является рекордным для Грузии.

Отмечается, что больше всего денег в Грузии потратили граждане России - 171,2 млн долларов, далее следует Турция (117,51 млн долларов), страны Евросоюза (108,3 млн долларов), Израиль (65,7 млн ​​долларов) и Азербайджан (40,6 млн долларов).