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Дочь Назарбаева вышла из политсовета правящей партии Казахстана

Дочь Назарбаева вышла из политсовета правящей партии Казахстана Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента Дарига Назарбаева и экс-премьер Аскар Мамин покинули состав политсовета партии власти "Нур Отан".
В регионе
28 января 2022 г. 14:47
Дочь Назарбаева вышла из политсовета правящей партии Казахстана

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента Дарига Назарбаева и экс-премьер Аскар Мамин покинули состав политсовета партии власти "Нур Отан".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из обновленного списка членов политсовета.

В пятницу съезд партии единогласно избрал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева председателем "Нур Отана", ранее эту должность занимал экс-президент Назарбаев. Кроме того, съезд внес изменения в состав политсовета. Ранее в него входила Дарига Назарбаева.

В обновленном списке членов политсовета, опубликованном на сайте партии, ее фамилии нет, как нет и фамилии экс-премьера Казахстана Аскара Мамина.

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