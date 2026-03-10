Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Дипломаты Нидерландов и Алжира эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    В регионе
    • 10 марта, 2026
    • 15:01
    Дипломаты Нидерландов и Алжира эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Дипломаты посольств Нидерландов и Алжира в Иране эвакуированы в Азербайджан через пограничный пункт пропуска "Астара".

    Как сообщает Report, в Азербайджан прибыли 4 сотрудника посольства Нидерландов, включая посла, и 25 сотрудников посольства Алжира.

    Дипломаты после прохождения необходимых процедур въехали на территорию Азербайджана.

    Процесс включал проверку документов, регистрацию и выполнение других обязательных процедур, при этом на пограничном пункте были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного перехода.

