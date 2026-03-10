Дипломаты Нидерландов и Алжира эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Дипломаты посольств Нидерландов и Алжира в Иране эвакуированы в Азербайджан через пограничный пункт пропуска "Астара".
Как сообщает Report, в Азербайджан прибыли 4 сотрудника посольства Нидерландов, включая посла, и 25 сотрудников посольства Алжира.
Дипломаты после прохождения необходимых процедур въехали на территорию Азербайджана.
Процесс включал проверку документов, регистрацию и выполнение других обязательных процедур, при этом на пограничном пункте были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного перехода.
