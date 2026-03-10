Əlcəzair və Niderlandın İrandakı səfirliklərinin əməkdaşları təxliyə olunublar
Region
- 10 mart, 2026
- 14:51
İranda yerləşən Əlcəzair və Niderland səfirliyinin nümayəndələri təxliyə olunublar.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, Niderlandın 4 (səfir də daxil olmaqla), Əlcəzairin isə 25 səfirlik əməkdaşı sərhədi keçərək, "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə təhlükəsiz şəkildə Azərbaycan ərazisinə daxil olublar.
Təxliyə prosesi müvafiq sənəd yoxlanışı, qeydiyyat və digər prosedurların yerinə yetirilməsi ilə həyata keçirilib və sərhəd-keçid məntəqəsində təhlükəsiz keçidin təmin edilməsi üçün bütün zəruri tədbirlər görülüb.
Qeydiyyat prosedurlarından sonra onlar təhlükəsiz şəkildə təyinat istiqamətlərinə yola salınıblar.
Son xəbərlər
15:54
Qvardiola Pablo Barriosu "Mançester Siti"yə gətirmək istəyirFutbol
15:50
İran böhranından ən çox hansı sahələr zərər çəkəcək?Maliyyə
15:42
Pyetro Piskitelli: "Azərbaycan dünya miqyasında ən önəmli güləş məktəblərindən biridir"Fərdi
15:41
Qətər XİN: Doha İranla qarşıdurmada öz maraqlarını qoruyacaqDigər ölkələr
15:38
Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 7 milyon manata yaxın ƏDV geri qaytarılıbMaliyyə
15:36
"Fitch" geosiyasi riskləri nəzərə alaraq neftin qiyməti ilə bağlı proqnozlarına yenidən baxacaqEnergetika
15:31
UEFA eksperti Julien Eskude Bakıda gənclər futbolunun inkişafını müzakirə edibFutbol
15:27
"Şahdağ Qusar" İntizam Komitəsinin qərarı ilə 6510 manat cərimələnibFutbol
15:19