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Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств

Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств Дипломатический форум в турецкой Анталье, который пройдет с 1 по 3 марта, соберет более 20 глав государств и правительств, около 90 министров.
В регионе
28 февраля 2024 г. 13:57
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств

Дипломатический форум в турецкой Анталье, который пройдет с 1 по 3 марта, соберет более 20 глав государств и правительств, около 90 министров.

Как сообщает анкаринское бюро Report, проводимое в третий раз международное мероприятие состоится под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и по инициативе Министерства иностранных дел страны.

Кроме того, ожидается участие глав внешнеполитических ведомств более 60 государств, представителей около 80 международных и региональных организаций, а также бизнесменов, ученых и представителей мозговых центров.

На форуме на тему "Акцент на дипломатии в кризисный период" будут обсуждаться глобальные проблемы и методы их решения.

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Версия на английском языке Antalya Diplomacy Forum to bring together over 20 heads of state and government
Версия на азербайджанском языке Antalya Diplomatik Forumunda 20 dövlət başçısı, 90 nazirin iştirakı gözlənilir

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