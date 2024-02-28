Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств

Дипломатический форум в турецкой Анталье, который пройдет с 1 по 3 марта, соберет более 20 глав государств и правительств, около 90 министров.

Дипломатический форум в турецкой Анталье, который пройдет с 1 по 3 марта, соберет более 20 глав государств и правительств, около 90 министров.

Как сообщает анкаринское бюро Report, проводимое в третий раз международное мероприятие состоится под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и по инициативе Министерства иностранных дел страны.

Кроме того, ожидается участие глав внешнеполитических ведомств более 60 государств, представителей около 80 международных и региональных организаций, а также бизнесменов, ученых и представителей мозговых центров.

На форуме на тему "Акцент на дипломатии в кризисный период" будут обсуждаться глобальные проблемы и методы их решения.