    Девлет Бахчели: Парламент ТРСК должен срочно принять решение о присоединении к Турции

    В регионе
    • 19 октября, 2025
    • 21:42
    Девлет Бахчели: Парламент ТРСК должен срочно принять решение о присоединении к Турции

    Парламент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) должен созвать срочное заседание и принять решение о присоединении к Турции

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил председатель турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели, комментируя предварительные итоги голосования на выборах президента в ТРСК.

    "Результаты выборов, состоявшихся в ТРСК, получены при участии очень малого количества избирателей. Судьба турок-киприотов не может быть решена таким участием. Даже если результаты выборов были объявлены избирательным советом, парламент ТРСК должен немедленно провести заседание, объявить о неприятии результатов выборов и возврата к федерации, и принять решение о присоединении страны к Турецкой Республике", - подчеркнул Д. Бахчели.

    Отметим, что на президентских выборах в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), состоявшихся 19 октября, победу, согласно предварительным данным, одержал председатель Республиканской тюркской партии Туфан Эрхюрман. Он известен как сторонник создания федерации на острове.

