Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    В ТРСК проходят президентские выборы

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 11:04
    В ТРСК проходят президентские выборы

    В Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) проходят президентские выборы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 18:00.

    Всего по стране действуют 777 избирательных участков. В ТРСК зарегистрировано 218 313 избирателей. Жители ТРСК смогут отдать свой голос за одного из семи кандидатов, чьи имена указаны в избирательных бюллетенях. Действующий президент Эрсин Татар в этот раз участвует в выборах как независимый кандидат.

    Для избрания президентом кандидату необходимо набрать 50% + 1% голосов в первом туре. В другом случае два лидирующих в первом туре кандидата примут участие во втором туре, который состоится в течение семи дней.

    ТРСК президентские выборы
    Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətində prezident seçkiləri keçirilir

    Последние новости

    11:44

    ХАМАС отверг обвинения США в нарушении соглашения о прекращения огня в Газе

    Другие страны
    11:35
    Фото

    В Джалилабаде при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека

    Происшествия
    11:19

    Азербайджанские боксеры успешно стартовали на чемпионате Европы в Монтенегро

    Индивидуальные
    11:12

    Эксперт: США предупредили Иран о нападении на ядерные объекты

    В регионе
    11:04

    В ТРСК проходят президентские выборы

    Другие страны
    11:03

    Месси стал лучшим бомбардиром регулярного сезона МЛС

    Футбол
    10:43

    В американском Мэриленде в ДТП пострадали не менее 11 человек

    Другие страны
    10:30

    В Азербайджане начинается месячник "Чистый воздух"

    Внутренняя политика
    10:29

    ВСУ атаковали дронами газоперерабатывающий завод в Оренбурге

    В регионе
    Лента новостей