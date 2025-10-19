В ТРСК проходят президентские выборы
Другие страны
- 19 октября, 2025
- 11:04
В Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) проходят президентские выборы.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 18:00.
Всего по стране действуют 777 избирательных участков. В ТРСК зарегистрировано 218 313 избирателей. Жители ТРСК смогут отдать свой голос за одного из семи кандидатов, чьи имена указаны в избирательных бюллетенях. Действующий президент Эрсин Татар в этот раз участвует в выборах как независимый кандидат.
Для избрания президентом кандидату необходимо набрать 50% + 1% голосов в первом туре. В другом случае два лидирующих в первом туре кандидата примут участие во втором туре, который состоится в течение семи дней.
Последние новости
11:44
ХАМАС отверг обвинения США в нарушении соглашения о прекращения огня в ГазеДругие страны
11:35
Фото
В Джалилабаде при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человекаПроисшествия
11:19
Азербайджанские боксеры успешно стартовали на чемпионате Европы в МонтенегроИндивидуальные
11:12
Эксперт: США предупредили Иран о нападении на ядерные объектыВ регионе
11:04
В ТРСК проходят президентские выборыДругие страны
11:03
Месси стал лучшим бомбардиром регулярного сезона МЛСФутбол
10:43
В американском Мэриленде в ДТП пострадали не менее 11 человекДругие страны
10:30
В Азербайджане начинается месячник "Чистый воздух"Внутренняя политика
10:29