В ТРСК проходят президентские выборы

В Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) проходят президентские выборы.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 18:00.

Всего по стране действуют 777 избирательных участков. В ТРСК зарегистрировано 218 313 избирателей. Жители ТРСК смогут отдать свой голос за одного из семи кандидатов, чьи имена указаны в избирательных бюллетенях. Действующий президент Эрсин Татар в этот раз участвует в выборах как независимый кандидат.

Для избрания президентом кандидату необходимо набрать 50% + 1% голосов в первом туре. В другом случае два лидирующих в первом туре кандидата примут участие во втором туре, который состоится в течение семи дней.