Депутаты от "Нацдвижения" объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Трое депутатов парламента Грузии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдул Исмаилов объявили голодовку в поддержку осужденного экс-президента Михаила Саакашвили.

Трое депутатов парламента Грузии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдул Исмаилов объявили голодовку в поддержку осужденного экс-президента Михаила Саакашвили.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Рассмотрение ходатайства об отмене или отсрочке наказания откладывалось в суде уже дважды. С 12 мая экс-президент находится в клинике "Вивамеди".

"Сегодня я и мои друзья, несмотря на разнообразие мнений во фракции, приняли решение объявить голодовку до тех пор, пока Михаил Саакашвили не будет перевезен в ту страну, где будет обеспечено его здоровье", - сказал Киркитадзе.

Он выразил уверенность в том, что к этой форме протеста прибегнут и другие - как в парламенте, так и за его пределами.

В среду, после того как Специальная пенитенциарная служба отказала Саакашвили в дистанционном подключении к судебному заседанию, на котором должен был рассматриваться вопрос об отмене или отсрочке наказания, экс-президент объявил голодовку - третью по счету после заключения под стражу 1 октября 2021 года.

Спустя несколько часов Саакашвили отменил голодовку, заявив, что прислушался к европарламентариям. По его словам, депутаты Европарламента призвали прекратить голодовку, чтобы не давать повода для разговоров о том, что он занимается членовредительством.