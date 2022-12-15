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Депутаты от "Нацдвижения" объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Депутаты от "Нацдвижения" объявили голодовку в поддержку Саакашвили Трое депутатов парламента Грузии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдул Исмаилов объявили голодовку в поддержку осужденного экс-президента Михаила Саакашвили.
В регионе
15 декабря 2022 г. 17:26
Депутаты от Нацдвижения объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Трое депутатов парламента Грузии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдул Исмаилов объявили голодовку в поддержку осужденного экс-президента Михаила Саакашвили.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Рассмотрение ходатайства об отмене или отсрочке наказания откладывалось в суде уже дважды. С 12 мая экс-президент находится в клинике "Вивамеди".

"Сегодня я и мои друзья, несмотря на разнообразие мнений во фракции, приняли решение объявить голодовку до тех пор, пока Михаил Саакашвили не будет перевезен в ту страну, где будет обеспечено его здоровье", - сказал Киркитадзе.

Он выразил уверенность в том, что к этой форме протеста прибегнут и другие - как в парламенте, так и за его пределами.

В среду, после того как Специальная пенитенциарная служба отказала Саакашвили в дистанционном подключении к судебному заседанию, на котором должен был рассматриваться вопрос об отмене или отсрочке наказания, экс-президент объявил голодовку - третью по счету после заключения под стражу 1 октября 2021 года.

Спустя несколько часов Саакашвили отменил голодовку, заявив, что прислушался к европарламентариям. По его словам, депутаты Европарламента призвали прекратить голодовку, чтобы не давать повода для разговоров о том, что он занимается членовредительством.

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Версия на английском языке Georgia’s National Movement MPs go on hunger strike in support of Saakashvili

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