Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Виген Хачатрян выступил сегодня с резонансным заявлением в парламенте Армении, передает Report со ссылкой на "Новости-Армения". .
"Еще в 1996 году со стороны президента Левона Тер-Петросяна была выдвинута идея о том, что (...) у Карабаха нет будущего в составе Азербайджана. Прошли годы и сегодня можно сказать, что это, по моему мнению, было неправильно", - заявил Хачатрян с трибуны парламента.
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте АрменииДепутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Виген Хачатрян выступил сегодня с резонансным заявлением в парламенте Армении, передает Report со ссылкой на "Новости-Армения". . "Еще в 1996 году со стороны президента Левона Тер-Петросяна была выдвину
В регионе
14 апреля 2022 г. 14:07
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Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Виген Хачатрян выступил сегодня с резонансным заявлением в парламенте Армении, передает Report со ссылкой на "Новости-Армения". .
Версия на английском языке Armenian MP: Idea that Karabakh has no future as part of Azerbaijan is wrong
Версия на азербайджанском языке Erməni deputat: "Qarabağın Azərbaycanın tərkibində gələcəyinin olmaması ideyası düzgün deyil"