Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Виген Хачатрян выступил сегодня с резонансным заявлением в парламенте Армении, передает Report со ссылкой на "Новости-Армения". . "Еще в 1996 году со стороны президента Левона Тер-Петросяна была выдвину

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Виген Хачатрян выступил сегодня с резонансным заявлением в парламенте Армении, передает Report со ссылкой на "Новости-Армения". .



"Еще в 1996 году со стороны президента Левона Тер-Петросяна была выдвинута идея о том, что (...) у Карабаха нет будущего в составе Азербайджана. Прошли годы и сегодня можно сказать, что это, по моему мнению, было неправильно", - заявил Хачатрян с трибуны парламента.