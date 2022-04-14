Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении пройдет в Вене

Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении - посла Сердара Кылыча и вице-спикера парламента Рубена Рубиняна состоится в Вене.

Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении - посла Сердара Кылыча и вице-спикера парламента Рубена Рубиняна состоится в Вене.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции вновь отметил, что переговоры между двумя странами должны проходить либо в Турции, либо в Армении, а не на территории третьих стран.

"Это не простой процесс. Но есть ли необходимость проводить встречи в третьих странах? С одной стороны вы говорите об открытии границ, а с другой, не осмеливаетесь проводить встречи в Турции и Армении", - отметил Чавушоглу.