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Депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Хахубия найден мертвым

Депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Хахубия найден мертвым Депутата от правящей партии "Грузинская мечта- демократическая Грузия" Ираклия Хахубия в четверг утром обнаружили мертвым в собственной квартире/
В регионе
27 октября 2022 г. 11:54
Депутат от Грузинской мечты Ираклий Хахубия найден мертвым

Депутата от правящей партии "Грузинская мечта- демократическая Грузия" Ираклия Хахубия в четверг утром обнаружили мертвым в собственной квартире/

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие. По неподтвержденной информации, политик покончил жизнь самоубийством. Депутату был 51 год.

В доме политика работают эксперты-криминалисты. Другие детали дела пока неизвестны.

По информации родных, у депутата были проблемы со здоровьем после смерти сына, погибшего в результате ДТП.

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Версия на английском языке MP from Georgian Dream Party Irakli Khakhubia found dead

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