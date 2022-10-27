Депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Хахубия найден мертвым

Депутата от правящей партии "Грузинская мечта- демократическая Грузия" Ираклия Хахубия в четверг утром обнаружили мертвым в собственной квартире/

Депутата от правящей партии "Грузинская мечта- демократическая Грузия" Ираклия Хахубия в четверг утром обнаружили мертвым в собственной квартире/

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие. По неподтвержденной информации, политик покончил жизнь самоубийством. Депутату был 51 год.

В доме политика работают эксперты-криминалисты. Другие детали дела пока неизвестны.

По информации родных, у депутата были проблемы со здоровьем после смерти сына, погибшего в результате ДТП.